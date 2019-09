Frauen gehen mit Kind (2) auf Diebestour in Mahü

Drei Frauen sollen auf professionelle Weise mehrere Artikel in einem Bekleidungsgeschäft gestohlen haben. Eine der Verdächtigen, hatte sogar ihren kleinen Sohn dabei.

Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilt, sind drei Frauen im Alter von 47, 32 und 24 Jahren am 3. September um 14.45 Uhr in einem Geschäft in der Mariahilfer Straße vorläufig festgenommen worden.Die drei Verdächtigen sollen zuvor mittels Einbruchswerkzeug die Diebstahlsicherungen bei mehreren Kleidungsstücken entfernt und dann die Beute in mitgebrachten, präparierten Taschen versteckt haben. Dabei hatte das Trio auch ein kleines Kind im Schlepptau.Zwei der Frauen befinden sich nun in Haft. Die 32-Jährige, die bei der Tat ihren zweijährigen Sohn bei sich hatte, wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.(red)