Profi-Artist lädt in Wien zum Handstand-Kurs

Für Artist Sascha Bachmann steht die Welt von Berufswegen oft Kopf. Jetzt gibt er in Wien-Neubau lernwilligen Nachwuchs-Artisten Nachhilfe im Handstand-Stehen.

Ausbildung in der National Circus School in Montreal (Kanada), Engagements bei Cirque de Soleil, Palazzo und Co: Der gebürtige Deutsche Sascha Bachmann verdient seine Brötchen mit spektakulären Auftritten. Dabei scheint er die Schwerkraft außer Kraft zu setzen, verbiegt sich im einhändigen Handstand, dass einem beim Zuschauen die Muskeln zittern.In seinem "The Hidden Handstand Theatre" in der Neustiftgasse 20 (Neubau) gibt er sein Wissen nun bis Ende Mai weiter. Wie der Name des Pop Up Gyms verrät, dreht sich dabei alles um den Handstand und das Training mit Eigengewicht. Jeden Montag ab 18 Uhr gibt's Gratis-Probetrainings.Infos unter: