Schulball hat sexistisches Infoblatt für Mädchen

In einem "Prom-Kit" sammelt eine Kirche Forderungen für das Verhalten von Mädchen am Schulball. Das sorgt im Netz vor allem bei Eltern für Aufregung.

Eine amerikanische Kirche fasst Forderungen an Mädchen in einem Infoblatt für die Ballnacht an ihrer Schule zusammenund erntet dafür vor allem von Eltern heftige Kritik im Netz. Es wird als sexistisch eingestuft.Kein Wunder, denn die Inhalte zeigen starke Tendenzen zu mehreren Jahrzehnten Rückständigkeit und können nicht dazu beitragen, das Bild eines kirchlichen Vereins als modern gelten zu lassen. Eine Mutter beschwert sich auf Facebook und veröffentlicht das "Prom Kit":"Mach dich fertig für den Tanz. Lackiere deine Nägel, trage ein wenig Lipgloss und vergiss nicht, deine Zähne zu putzen.""Vergiss nicht, was die genehmigten Kleider-Standards sind, wenn du dein Outfit aussuchst. Du willst nicht die Peinlichkeit erleben und gebeten werden, nach Hause zu gehen und dich umzuziehen.""Du möchtest nicht, dass der Typ mit dem du tanzt, sich aufgrund deines fraglichen Outfits unwohl fühlt.""Sage niemals NEIN zu einem jungen Mann, der den Mut hatte, dich um einen Tanz zu bitten. Ein Lied dauert drei Minuten. Es kann also nicht SO schlimm werden."