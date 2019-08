"Promi Big Brother": Auch Sylvia Leifheit ist dabei

Die Frau von Gabriel Barylli war in diversen Fernsehserien zu sehen, unter anderem in "Sterne des Südens".

Eine weitere Kandidatin von "Promi Big Brother" (ab 9.8. auf Sat.1) wurde bekannt gegeben: Sylvia Leifheit (43), die Ehefrau des österreichischen Autors Gabriel Barylli.Diese Nachricht verkündete die Schauspielerin in der neuen Ausgabe des "Playboy", in der sie sich völlig nackt zeigt. "Ich liebe es, begehrt zu sein, schmücke mich gern, trage gern hohe Schuhe. Alles, was einem ermöglicht, die weiblichen Attribute zu zeigen und erotische Fantasien zu wecken", meinte sie im Interview mit dem Magazin. Den "Playboy" beschreibt sie als ein Medium, in dem sie "das Objekt der Begierde" sein darf.Ob Leifheit auch im TV-Container die Hüllen fallen lässt, werden wir am Freitag, den 9. August erfahren. Da startet nämlich die neue Staffel "Promi Big Brother".(lm)