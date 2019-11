Promille-Pärchen stürzt mit E-Scooter, Frau verletzt

Ein betrunkenes Pärchen bretterte in der Nacht auf Montag mit einem E-Scooter durch die Wiener City. Doch die Fahrt endete für die Frau mit einer Kopfverletzung.

Den Spruch "Don't drink and drive" sollten sich nicht nur alle Autofahrer, sondern am besten sämtliche Verkehrsteilnehmer hinter die Ohren schreiben.Und E-Scooter-Nutzer bilden dabei keine Ausnahme! Dass das Lenken eines solchen Gefährts nach einer kleinen Sauftour nicht unbedingt eine gute Idee ist, musste nun auch ein Paar in Wien am eigenen Leib erfahren.Der 23-jährige Deutsche und seine Begleitung waren gegen 2.40 Uhr gemeinsam auf einem E-Scooter in der Stadt unterwegs und hatten davor offenbar ein wenig zu tief ins Glas geschaut.Es dauerte nicht lange und das Paar verlor die Kontrolle über den elektrischen Roller und kam zu Sturz. Dabei zog sich die 25-Jährige aus der Russischen Förderation eine Kopfverletzung zu.Laut Polizei wurde die blutende Wunde von der Rettung versorgt. Nach der Behandlung durfte das Paar mit dem Scooter aber nicht mehr weiterfahren.Denn ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden positiv. Der 23-Jährige hatte 1,26 Promille und seine Begleitung 1,32 Promille Alkohol im Blut.