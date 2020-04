Staatsanwalt ermittelt gegen Palmen-Promis

Weil sich mehrere Palmen-Promis verbündet und Claudia Obert systematisch fertig gemacht haben, wurde Sat.1 angezeigt. Der Staatsanwalt ermittelt.

Massivste menschenverachtende Verhaltensweisen: Ermittlungen laufen

Sat.1 lässt Mobbing-Sendung aus Mediathek verschwinden

Entsetzen über Tierquäler und Frauenfeind Yotta

Am Mittwoch läuft auf Sat.1 das Finale von "Promis unter Palmen", im Hintergrund ermittelt laut " Bild " der Staatsanwalt gegen den Sender und die Produktionsfirma Endemol Shine, es läuft eine Anzeige und der Sender hat bereits Teile der Staffel aus seiner Mediathek genommen.Es geht um jene Folge, in der sich Bastian Yotta, Carina Spack und Matthias Mangiapane verbündeten und Claudia Obert systematisch mobbten und auf tiefstem Niveau fertig machten. Erst weinte die Geschäftsfrau und schlief im Wohnzimmer, dann verließ sie freiwillig die Sendung.Zuschauer traten erst einen Shitstorm gegen die Sendung los, jetzt folgte eine Anzeige wegen "Förderung und Ausstrahlung von massivsten menschenverachtenden Verhaltensweisen". Der Berliner Verein "Liebe wen Du willst" und Schauspieler Carsten Stahl machen sich gegen Mobbing stark und sind schockiert, was diese Sendung für eine Vorbildwirkung haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Anzeige bestätigt, jetzt wird ermittelt.Der Vorsitzender des Vereins gegen Mobbing, Homophobie und Gewalt, Steve Hildebrandt, verlangt in der "Bild", dass Sat.1 das Finale aus Respekt nicht ausstrahlt. Die Chancen sind jedoch gering.Die Mobbing-Sendung ist aber bereits offline genommen worden. Denn auch die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen prüft den Fall.Auch abseits von "Promis unter Palmen" sind verstörende Verhaltensweisen von zumindest einem Kandidaten ans Licht gekommen. Vom selbsternannten Millionär Bastian Yotta tauchte ein Video auf,. Außerdem hat er frauenverachtende, explizit sexuelle Aussagen abgelassen, bei denen es Zuschauern die Haare aufstellte.