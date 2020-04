Promis verraten: So feiern wir heuer Corona-Ostern

Schinken und Eiersuche mitten in der Corona-Krise. Diese Ostern sind ganz anders als sonst. Regierungsmitglieder und Promis erzählen, wie sie das Beste aus der Situation machen und trotz aller Sorge entspannte Feiertage verbringen.

Der Kanzler: "Ich werde mit meiner Freundin feiern. Zu Ostern trifft sich normalerweise die ganze Familie. Diese Feier fällt aus, ich werde aber ohnehin viel zu tun haben. Das tägliche Telefonat mit den Eltern wird ausgiebiger."Die Sängerin wird die Eier daheim verstecken. Die Oldies werden nicht besucht, sondern mit Skype zur Jause zugeschaltet. Auf jeden Fall wird es viel Essen geben – wie immer.Der Bildungsminister: "Ich bleibe zu Hause und werde mit meiner Frau die Feiertage verbringen. Und wenn das Wetter schön bleibt, wird dann am Sonntag erstmals im Garten gegrillt."Der Entertainer feiert heuer ganz ohne Besuche. Nur seine "Mutsch" verwöhnt er mit Köstlichkeiten. Zudem wird geschnapst, "dass die Bummerln nur so fliegen. Vielleicht kommt auch der Osterhase vorbei."Der Finanzminister feiert erstmals nicht mit seinen Eltern, um niemanden zu gefährden. Er hofft aber auf etwas Zeit außerhalb des Ministeriums, um sie mit seiner Frau und dem Baby verbringen zu können.Ostern mit ihrem Mann und den drei Kindern in Graz. Diesmal werden die Osternester von der Arbeitsministerin in der Wohnung versteckt. Eierpecken mit den Kindern beim Osterfrühstück ist ein Fixpunkt.Der Vizekanzler wird Ostern für einige kurze Spaziergänge nutzen. Außerdem will er selbst kochen und versuchen, zumindest für ein paar Stunden wieder mal zur Ruhe zu kommen.Der Sänger: "Geplant war, in LA bei meiner Tochter zu sein. Ich bin enttäuscht, aber es wäre gar nicht gut zu fliegen."Die Neos-Chefin freut sich auf ruhige Tage mit ihrem Mann und den Kindern. Sie will auch darüber reflektieren, was die aktuelle Ausnahmesituation mit der Familie macht.Völlig unspektakulär wird die Klimaministerin die Osterfeiertage verbringen. Die Politikerin bleibt in Wien daheim und wird vor allem auf der Suche nach Ruhe sein.Der Schlagerstar: "Wir werden Unmengen kochen. Dafür gehen wir brav mit Masken einkaufen. Das wird übrigens auch der Osterhase bringen – Masken!"Der FPÖ-Chef wird sein Haus mit der Familie nur verlassen, um mit Hund "Jessy" spazieren zu gehen. Sonst stehen kleinere Gartenarbeiten auf dem Programm.Mit ihrem Mann Christian feiert die Frauenministerin daheim in Himberg (NÖ). Ihr Neffe wird über Video bei der Osternestsuche im Garten begleitet.Der Bundespräsident feiert mit seiner Frau Doris Schmidauer und Hündin Juli. Plus mit vielen Telefonaten."Zu Ostern wären wir eigentlich nach Teneriffa geflogen, nun bleiben wir zu Hause, ich backe Eiweiß-Torten am laufenden Band."Die SPÖ-Chefin verbringt die Feiertage im kleinen Familienkreis und mit ihrem kleinen Hund. Die Oma darf zu ihrem eigenen Schutz nicht kommen, wird aber angerufen.Die Europaministerin: "Leider muss die Jause mit geweihtem Schinken mit meinen Schwestern und meinem Sohn bei den Eltern heuer ausfallen. Aber meine Familie wird sich virtuell treffen, um Ostern zu feiern."Der Kurven-Star entspannt über Ostern von ihren vielen Reisen. Über Facetime wird es einen Oster-Brunch geben. "Und wir zelebrieren so etwas Family-Time."Der Außenminister wird das Osterfest mit seinen vier Kindern verbringen. Wenn das Wetter passt, werden die Nester im Garten versteckt – und hoffentlich auch gefunden.Mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn bleibt die Landwirtschaftsministerin heuer in Wien, um die Großeltern zu schützen. Die traditionelle Osterjause wurde schon im Paket zugestellt. Der Segen kommt übers Radio.Mit ihrem Partner verbringt die Justizministerin die freien Tage. Am Programm stehen viele Videotelefonate mit Freundinnen.Die Moderatorin: "Mein Bruder und ich sind kreativ beim Basteln und Kochen. Ich glaube, der Osterhase ist nicht von der Quarantäne betroffen und taucht bestimmt auf!"Der vielbeschäftigte Innenminister bleibt mit seiner Frau und den beiden Kindern zu Hause. Das große Oster-Familienfest, das sonst immer zelebriert wird, wird nach der Krise nachgeholt.