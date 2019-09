Prügel-Video: Hilfe auch für Täter nötig

Wiens Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs ist überzeugt, dass sowohl Opfer als auch Täter nach Prügeleien rasche psychologische Hilfe benötigen würden.

Fast wöchentlich tauchen auf sozialen Netzwerken Videos von prügelnden Jugendlichen auf. Jüngster Fall: In Neubau schlägt eine etwa 15-Jährige ein anderes Mädchen, "Heute" berichtete Werden junge Menschen immer brutaler? "Nein", ist Wiens Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs überzeugt. Die Statistik zeige, dass die Anzahl der verurteilten Jugendlichen in den vergangenen zehn Jahren sogar um ein Drittel zurückgegangen sei – von 2.988 (2008) auf 1.959 (2018). Bei Verurteilungen wegen Delikten gegen Leib und Leben sank die Zahl sogar um mehr als die Hälfte (2008: 743, 2018: 353).Durch Handyvideos, Instagram und Co. würden die Fälle einfach sichtbarer werden. Wichtig sei "rasche psychologische und juristische Hilfe für das Opfer", um ein Trauma zu verhindern, so der Anwalt. Auch die Täter würden Betreuung und Hilfe brauchen.Die gibt's – auch anonym – unter ☎ 70 77 000 (no)