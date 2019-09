Auto-Liebhaber starten "Fridays for Hubraum"

Die Gruppe "Fridays for Hubraum" erobert Facebook Bild: Screenshot Facebook

Während Greta Thunberg in New York zur ersten großen "Fridays for Future"-Demo aufruft, verbünden sich in den sozialen Medien immer mehr PS-Freunde zu "Fridays for Hubraum"