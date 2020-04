Putsch? SPÖ-Video zum 1. Mai ohne Rendi-Wagner

Die SPÖ will zum 1. Mai wieder mit Themen punkten. Sie heftet sich in einem Video den 6-Stunden-Tag auf die Fahnen. Ihre Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kommt in dem Clip dafür gleich gar nicht mehr vor.

Ideen statt Persönlichkeiten? Zumindest könnte man vermuten, dass dies das neue Credo der SPÖ ist, wenn man ihr Kampagnenvideo zum 1. Mai sieht. Dort setzen die Sozialdemokraten auf den 6-Stunden-Tag als Forderung – die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner fehlt dafür komplett.Im Video zum 30. April thematisiert die SPÖ die Arbeitslosen um die es am "Tag der Arbeitslosen" vor dem "Tag der Arbeit" geht. Mit einem 6-Stunden-Tag soll es wieder Vollbeschäftigung geben, so die Forderung. Denn: "Die einen sind arbeitslos, die anderen hackeln bis zum Umfallen", so das Fazit mehrerer SPÖ-Abgeordneter aus der Corona-Krise.Das andere Fazit ist offenbar, dass SPÖ-Chefin Rendi-Wagner nicht zieht. Denn in keiner Sekunde des Clips ist sie zu sehen oder zu hören. Die prominentesten Gesichter sind EU-Abgeordneter Andreas Schieder (auf seinem YouTube-Kanal wurde der Clip auch veröffentlicht), Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek und die Nationalratsabegeordneten Julia Herr, Max Lercher und Maximilian Köllner.erfuhr von einem Vertreter der Initiative, die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sei über die Aktion informiert gewesen. Sie werde am 1. Mai in einer Rede das Wort erheben. "Wir thematisieren den 'Tag der Arbeitslosen', sie den 1. Mai – klassische Arbeitsteilung quasi."In dem Video heißt es aber auch: "Der Zeit für den Umbau ist gekommen" – gilt das auch für die SPÖ? Ein Ergebnis der Mitgliederbefragung über den Verbleib der Vorsitzenden soll am 6. Mai bekanntgegeben werden. Rendi-Wagner kennt laut ihren eigenen Angaben in einem "Krone"-Interview ihr eigenes Schicksal noch gar nicht, da die Auswertung von einer externen Firma durchgeführt werde.