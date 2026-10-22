i Schneebedeckte Solaranlage pixabay.com Balkonkraftwerk PV-Speicher: So übersteht dein Akku den Winter Frostige Nächte können deinem Balkonkraftwerk-Speicher schaden. Mit diesen einfachen Maßnahmen schützt du die empfindlichen Akkuzellen. Von Technik Heute 22.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst ist da und mit ihm die ersten kalten Nächte. Was viele nicht wissen: Die beliebten LiFePO4-Zellen in Balkonkraftwerk-Speichern vertragen Frost nur schlecht. Während das Entladen bei Kälte noch funktioniert, kann das Laden bei Temperaturen unter null Grad die Akkus ernsthaft beschädigen.

Das Problem: Beim Laden bei Minusgraden lagert sich metallisches Lithium an der Anode ab. Die Folge ist ein Kapazitätsverlust oder im schlimmsten Fall ein dauerhafter Defekt des teuren Speichers.

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Die einfachste Lösung ist es laut heise online, den Speicher im Winter einfach abzubauen. Von November bis Februar lohnt sich der Betrieb ohnehin kaum. Die Tageslänge sinkt auf acht Stunden, die Sonne steht tief - statt 100 Kilowattstunden im Sommer kommen oft nur noch 25 Kilowattstunden zusammen.

Im Keller oder mit Styropor schützen

Der abgebaute Speicher kann problemlos im warmen Keller überwintern. Die Solarmodule werden in der Zeit direkt an den Wechselrichter angeschlossen und speisen den wenigen Strom ungepuffert ins Hausnetz.

Wer den Speicher nicht abbauen will, kann ihn auch isolieren. Dafür eignet sich eine Styroporkiste, die den Akku weitgehend von der Kälte abschirmt. Solche Boxen gibt es günstig bei Medizinversandhändlern oder im Baumarkt. Wichtig: Der Speicher sollte zusätzlich vom kalten Boden entkoppelt werden, etwa durch Holzleisten.

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Smarte Firmware als Schutz

Moderne Speicher wie der Marstek B2500 bieten mittlerweile einen eingebauten Schutz. Die Firmware erkennt niedrige Temperaturen und schaltet automatisch in einen Bypass-Modus. Dann fließt der Strom aus den Panels direkt in den Wechselrichter, ohne den Akku zu belasten.