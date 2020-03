Übergibt Queen in der Corona-Krise an William?

In England verdichten sich Gerüchte, dass während der Coronakrise Prinz William die royalen Geschäfte übernimmt.

Queen hat London verlassen

Japanischer Kaiserbesuch und Royale Hochzeit abgesagt

William spricht seinem Volk Mut zu

Die Queen ist 93, ihr ältester Sohn Prinz Charles 71. Englands Premier Boris Johnson überlegt zur Zeit, alle Hochrisiko-Person über 70 zu isolieren. Laut Mediengerüchten kann das bis zu vier Monate so bleiben. Das würde Königin und Thronfolger auf einen Schlag außer Gefecht setzen.Im Buckingham Palast hat man bereits auf Krisenmodus umgeschaltet. Am Mittwoch beendete die Queen Elizabeth ihre Arbeitswoche vorzeitig und wurde nach Schloss Windsor gebracht, wo sie normalerweise nur die Wochenenden verbringt. Die Monarchin ist ab sofort in den vorzeitigen Osterferien. Ihr Ehemann, Prinz Philip (98), wurde von Schloss Sandringham per Helikopter nach Windsor zu seiner Frau geflogen.Größere Termine wird es in der nächsten Zeit nicht geben. Alle Gartenpartys im Buckingham Palast sind abgesagt. Dazu gehört auch die Hochzeit der. In der nächsten Zeit hatten sich auch der japanische Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako angekündigt. Der Staatsbesuch wurde verschoben.Die Royals sind im Ausnahmezustand. Jedes aktive Mitglied nimmt normalerweise hunderte Termine im Jahr wahr. Die Queen und Prinz Charles müssen aber in der nächsten Zeit still halten.Wer hingegen höchst aktiv ist und seinen Untertanen Mut zuspricht ist die Nummer 2 in der Thronfolge. Prinz William hat erst am Mittwoch ein staatstragendes Posting auf Facebook abgesetzt. Der 37-jährige Queen-Enkel sieht zwar abgekämpft aus, lobt aber die Fähigkeit der Briten, gerade in Krisenzeiten zusammen zu stehen.Alle Termine, die nicht abgesagt werden, wird wohl William übernehmen müssen.Auch bei ihm, seiner Frau Herzogin Kate und ihren drei Kindern ist man auf einen Krisenplan umgestiegen. Prinzessin Charlotte (4) und Prinz George (6) werden zur Zeit zuhause unterrichtet, weil auch in England alle Schulen zu sind. Der kleine Louis ist mit gerade einmal einem Jahr noch nicht schulpflichtig.Auf Prinz Harry und seine Meghan kann man in England nicht zählen. Erstens haben sie sich von allen Aufgaben zurückgezogen und zweitens sitzen sie in Kanada fest und können nicht nach England einreisen. Harry soll sich um seine Oma wegen des Coronavirus Sorgen machen.