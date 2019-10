Queen "verbannt" Meghan: So falsch ist der Tratsch

Meghan wirft der englischen Presse vor, auf sie loszugehen. Der neueste "Skandal" um ihr verschwundenes Foto zeigt, wie recht sie hat.

Die englische Klatschpresse plärrt's von den Dächern und auch heimische Schreiberlinge wetzen schon ihre Messer. Meghan, einst die heißgeliebte neue Prinzessin, wird von der Presse systematisch fertig gemacht und hat auch Kritiker im eigenen Volk (siehe Fotoshow oben).Zur Zeit macht das böse Gerücht die Runde, dass Queen Elizabeth II. ihre Schwieger-Enkeltochter hasst. Harry und Meghan sprachen in einer Doku über ihre Probleme u.a. mit der Klatschpresse, die ständig Lügen verbreiten soll. Deshalb soll die Queen nun böse auf Meghan sein. Das soll die Monachin zeigen, indem sie das Verlobungsfoto von Meghan und Harry von ihrem Tisch verbannt hat.Das böse Gerücht kommt wohl aber nicht daher, dass die Queen einen Grant auf die neue Enkeltochter hat. Viel eher liegt das fiese Gerede daran, dass die Klatschpresse Meghan und Harry hasst. Die beiden werden seit der Hochzeit immer wieder schlecht gemacht. Das lassen sie sich nicht länger gefallen und schlagen zurück. Ungewöhnlich für Royals: Sie verklagen deshalb erste Medien wie die "Daily Mail" und die "Mail on Sunday". Wie hinterhältig das böse Gerücht ist, erkennt man, wenn man ein Foto des ganzen Zimmers anschaut, in dem Queen Elizabeth ihre Privataudienzen gibt. Denn im Raum verteilt sind mindestens vier Tische und Kommoden voller Bilder. Dort wo Meghan und Harrys Bild im Juli noch stand, sah man es kaum, weil ein Polstersessel sie halb verdeckte. Was ist also naheliegender als dass die Königin für das Foto einen besseren Platz gefunden hat. Auch aus dem Palast hört man, dass die Bilder rotiert werden. Aber diese einfache Erklärung ist natürlich nur halb so spektakulär. Außerdem suchen die Schreiber nur nach einem Grund, um Meghan und Harry wieder mal anzupatzen.