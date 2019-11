Queen sagt Prinz Andrews Geburtstagsparty ab

Erst setzte sie ihn vor die Tür, nun sagte die Queen auch noch die Geburtstagsfeier ihres Sohnes ab.

Eigentlich war eine riesige Geburtstagsparty für Prinz Andrew (wird 60 Jahre alt) geplant. Es sollte so ähnlich wie Prinz Charles' 60er im Jahre 2008 werden. Über 600 Gäste nahmen damals an der Veranstaltung teil.Doch nun hat die Queen die Feier abgeblasen. Sie wolle nicht, dass ihr Sohn bei einer Party geehrt werde, berichten britische Medien.Erst vor wenigen Tagen verkündete das Königshaus, Prinz Andrew habe seine öffentlichen Ämter zurückgelegt. Doch die Medien in London verrieten etwas anderes: Es war die Queen persönlich, die ihren Sohn vor die Tür setzte und ihm das Gehalt von 249.000 Pfund (rund 290.000 Euro) strich. Der Grund: Die Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew schaden dem Ruf des royalen Königshauses.Virigina Giuffre hatte behauptet, sie sei im Alter von 17 Jahren drei Mal gezwungen worden, mit dem Prinzen Sex zu haben. Sein guter Freund, der mittlerweile verstorbene Sexualstrafstäter Jeffrey Epstein, soll die Treffen arrangiert haben. Andrew bestreitet die Vorwürfe vehement.