Queen tobt, will nicht über Herzogin Meghan sprechen

Hängt bei Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan etwa der Haussegen schief? Laut einem britischen Journalisten soll dies tatsächlich der Fall sein.

Queen Elizabeth II. soll momentan alles andere als zufrieden und glücklich sein. Allerdings sei nicht etwa der Brexit der Grund für die schlechte Laune, sondern Herzogin Meghan.Zwischen der Monarchin und der Ehefrau von Prinz Harry herrscht angeblich schon seit einiger Zeit dicke Luft. Die Situation soll sogar so angespannt sein, dass die Queen nicht auf die 38-Jährige angesprochen werden möchte.Aber warum ist Queen Elizabeth II. so schlecht auf Herzogin Meghan zu sprechen. Ein britischer Journalist Quentin Letts will den Grund für die angeheizte Stimmung bei den britischen Royals erfahren haben.Gerüchten zufolge, soll die 38-Jährige eine Einladung der Queen nach Schottland ausgeschlagen haben - und zwar ohne einen triftigen Grund. Offenbar ein absolutes No-Go für die 93-jährige Monarchin.Ein offizielles Statement zu den Streit-Spekulationen gibt es zwar nicht, doch nun taucht ein weiteres Indiz auf, das auf die aktuell herrschende Stimmung zwischen der Queen und den Sussex-Royals deuten lässt.Laut Quentin Letts soll ein Bekannter von ihm mit der Queen einen Reitausflug geplant haben. Bereits im Vorfeld wurde ihm geraten, die Monarchin auf keinen Fall auf Meghan und Harry anzusprechen.Warum ihr Enkel und seine Frau aber wirklich so ein Tabuthema für die Monarchin sind, ist aber nicht bekannt. Allerdings soll Herzogin Meghan ihren ganz eigenen Kopf haben und sich nicht gerne etwas vorschreiben lassen.Und auch unter den Angestellten soll die 38-Jährige nicht gerade den besten Ruf genießen. Aufgrund ihrer schwierigen Art soll sie vom Personal sogar den Spitznamen "Duchess Difficult" bekommen haben.