Queen spricht erstmals Osterbotschaft ans Volk

Bereits am Palmsonnstag wandte sich Queen Elizabeth II. ans britische Volk. Nun veröffentlichte das Königshaus auch am Karsamstag eine Audio-Botschaft.

"Das Leben ist größer als der Tod"

Bereits zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit wandte sich Queen Elizabeth II. mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit. In einer Audionachricht wünschte sie allen Briten, unabhängig von der Konfession, frohe Ostern.In der Rede beschwört die Queen den Zusammenhalt in der Gesellschaft. "Indem wir Abstand halten, schützen wir andere", stellt sie fest. Auch wenn sich Ostern für viele heuer anders darstelle, als gewohnt sei das Fest nicht abgesagt. "Wir brauchen Ostern so sehr wie eh und je", sagt die Monarchin in der Botschaft.Das Coronavirus stellt auch für die Briten eine große Gefahr dar, das zeigt sich nicht nur an der Erkrankung von Regierungschef Boris Johnson. Der Tod könne dunkel sein, aber das Licht und das Leben seien größer ("Light and life are greater"), so die Queen. Bereits am Palmsonntag machte die 94-Jährige ihren Landsleuten Mut. Beobachter werten den Umstand, dass sie sich nun erneut zu Wort meldet, als Indiz dafür, dass sie die Corona-Krise als äußerst schwerwiegend empfindet. Da mit Boris Johnson, der sich auf dem Weg der Besserung befindet , nun auch der Regierungschef krankheitsbedingt ausfällt, hat die erhöhte Präsenz der Königin besonders erwähnenswerten Symbolcharakter.Die Queen und ihr Gatte, Prinz Philip (98), zogen sich bereits Mitte März auf Schloss Windsor zurück. Wegen ihres hohen Alters gelten die beiden besonders anfällig für die Infektion mit dem Coronavirus.