Radfahrer (36) tot – Kollision mit Hirsch vermutet

Eine Frau machte am Dienstagabend auf der Rossfeldpanoramastraße nahe der österreichischen Grenze eine tragische Entdeckung. Gegen 20 Uhr fand sie einen schwer verletzten Radfahrer auf der Straße.
Für den 36-Jährigen aus Elsbethen im Flachgau kam jede Hilfe zu spät. Trotz aller Rettungsversuche starb der Mann noch an der Unfallstelle.
Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, ist noch nicht endgültig geklärt. Am Unfallort fanden die Polizisten allerdings Spuren, die auf eine Kollision mit einem Hirsch beziehungsweise Rotwild schließen lassen.
Zeugen des Unfalls konnten bisher nicht gefunden werden. Deshalb kann die Polizei zur genauen Ursache derzeit nur Vermutungen anstellen. Aufgrund der schweren Verletzungen gehen die Ermittler davon aus, dass der 36-Jährige bergab unterwegs gewesen sein dürfte.
Nach dem vermuteten Zusammenstoß wurde gemeinsam mit einem Jäger nach dem Rotwild gesucht. Das Tier konnte dabei bisher nicht gefunden werden.
Für die genaue Rekonstruktion des tödlichen Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.