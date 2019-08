RAF Camora lässt Flieger über Wien kreisen

Die Promophase zu RAF Camora Album Zenit wird immer spektakulärer: Über Wien wurden nun Flugzeuge und Fallschirmspringer gesichtet.

So eine Promophase hat es in der Musikwelt wohl noch nie gegeben: Zuerst verkündete RAF Camora am Wiener Donaukanal das Release-Datum seines neuen Albums "Zenit". Tausende Fans pilgerten zum Sofitel und sorgten für Chaos in der Wiener Innenstadt. Doch der Wiener Rapper legte am Donnerstag wieder einen drauf: Am Freitag um Mitternacht kommt "Vendetta" - so heißt die erste Single aus "Zenit". Zu diesem Anlass ließ RAF am Donnerstag sogar Flugzeuge über Wien kreisen, die mit Fahnen den Song ankündigten. Zusätzlich sprangen auch noch Fallschirmspringer mit Fahnen aus den Fliegern.RAFs Versprechen an seine Fans, man werde "zu Land, zu Wasser und von der Luft" kommen, hält er definitiv ein. Da es sich bei "Zenit" aber nicht nur um ein Album, sondern laut eigenen Angaben um eine ganze Phase handelt, bleibt es weiter spannend, was der Wiener für seine Anhänger noch so im Petto hat...(zdz)