RAF Camora schreibt an seiner Biografie

Das Ende der Rap-Karriere von Raf Camora steht bevor. Doch davor gibt es noch einiges zu erledigen.

Das Erscheinungsdatum des voraussichtlich letzten Albums von Raf Camora rückt immer näher. Am 1. November startet die "Zenit-Phase", wie der Wiener die Zeit zwischen Album-Release und dem Ende seiner Karriere als Rapper nennt.Mag zwar sein, dass alle seine Songs geschrieben wurden, dennoch greift Raf Camora nochmal zum Stift. Und zwar um seine Biografie zu schreiben. Bereits anhand seiner Songs kann man erahnen, dass der Weg in die oberste Rap-Liga nicht der einfachste war. Allerdings möchte der Rapper aus Wien offenbar noch mehr Einblicke in sein Leben geben. Auf Instagram bestätigte er die Gerüchte: "es stimmt, was man sagt in manchen Kommentaren. Ich schreibe meine Biografie und ich schreibe sie auch zum Teil selbst. Weil ich finde, nur das ist authentisch, wenn man wirklich selbst über sich selbst erzählt."Interviews gab der Rapper nur selten. Viele werden es wohl auch nicht mehr werden. "Heute.at" führte eines der seltenen Gespräche mit Raf Camora. Dabei streifte er immer wieder sehr private Geschichten an, ging aber nur sehr selten in die Tiefe. Und das scheint offenbar einen Grund gehabt zu haben.Klar ist: Das Album "Zenit" wurde bereits jetzt schon öfters verkauft als alle anderen Platten im deutschsprachigen Raum. Dabei ist es noch nicht einmal draußen. Am Freitag erscheint zudem die zweite Single "Adriana" aus dem Album. Ob es auch sie wie der Vorgänger "Vendetta" auf die Spitze der Charts schafft wird sich dann zeigen.