Fans verlangen für Gratis-Shirts von RAF 2.000 Euro

2.000 T-Shirts und 5.000 Snippet-CDs verteilte RAF Camora am Donnerstagabend an seine Fans in Wien. Die Goodies waren nach kurzer Zeit weg und landen nun zu stolzen Preisen im Netz.

Das haben Fans von RAF Camora nicht erwartet

RAF Camora legt halb Wien lahm

RAF Camora sorgte am Donnerstagabend mit einem PR-Stunt für einen Ausnahmezustand in der Wiener Innenstadt. Tausende Fans warteten nicht nur vor dem Hotel Sofitel auf den Rapper, sondern belagerten auch die Straßen und den Donaukanal - "Heute.at" berichtete Für seine Anhänger hatte der Wiener dabei nicht nur die Ankündigung für sein neues Album "Zenit" im Gepäck, sondern auch jede Menge Goodies. So verteilte RAF satte 2.000 T-Shirts und 5.000 Snippet-CDs an die wartende Meute.Um eine der exklusiven "Zenit"-Artikel zu ergattern, liefen die Fans dem Auto und dem Speedboot des Rappers hinterher und wurden von RAF nicht enttäuscht. Viele streiften die T-Shirts gleich über und machten sich dann wieder auf dem Weg vor das Sofitel.Quelle: Heute.atAndere witterten ein Geschäft: Ein paar der Shirts und CDs landeten nur wenige Stunden nach dem Besuch von RAF in Wien auf der Verkaufsplattform "Willhaben".Dabei verlangen die Verkäufer teilweise stolze Preise für die Goodies. So stellten die Fans Snippet-CDs für rund 40 Euro ins Netz. Noch begehrter sind aber die "Zenit"-Shirts um stolze 100 Euro. Auf "shpock.com" wurde ein T-Shirt gar für 2.000 Euro angeboten.Quelle: Heute.atUnmittelbar nach der Promotion-Tour in der Leopoldstadt fuhr RAF Camora übrigens dann auch mit der U-Bahn. Dort begegnete der Rapper vielen seiner Fans.Einer seiner Anhänger, natürlich trug er ein "Zenit"-Shirt, erzählte dem Rapper, dass er zuvor ein zweites Shirt für 20 Euro verkauft hatte. "Du hast Minus gemacht, du hättest mehr verlangen sollen", erklärte RAF. Die Preise auf Willhaben geben ihm Recht! (slo/wil/zdz)