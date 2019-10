Fast unbemerkt gelang ihnen ein Millionencoup

Im März 2018 erbeuteten Unbekannte Millionen aus Schließfächern der Raiffeisenbank in Basel. Jetzt sind neue Details des Coups und Bilder der Täter aufgetaucht.

Es war ein spektakulärer Coup, der bis jetzt unbekannten Tätern Anfang März 2018 in Basel gelungen ist. Sie raubten praktisch unbemerkt 22 Schließfächer der Raiffeisen-Filiale in Basel aus. Ihre Beute: mehr als eine Million Franken. Die Tat blieb unbemerkt, bis ein geschädigter Kunde den Diebstahl der Bank meldete. Und bis jetzt tappen die Ermittler im Dunkeln.Der Schweizer TV-Sender Telebasel hat den Fall neu aufgerollt und über einen anonymen Geschädigten Zugang zu den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und Unterlagen der Bank erhalten. Die Akte der Staatsanwaltschaft wirft Fragen auf.Die Täter wurden mindestens beim Verlassen der Bank gefilmt. Zwar sind sie leicht verhüllt, aber nicht maskiert. Dennoch verzichtete die Staatsanwaltschaft bislang auf eine öffentliche Fahndung mit den Bilder der Überwachungskamera. Die offizielle Begründung: Die Täterschaft sei zu wenig erkennbar. Für den Geschädigten ist das nicht nachvollziehbar. "Ich sehe nicht ein, was an diesen Bildern nicht gut sein soll – da wurde ganz bestimmt schon mit schlechterem Material gefahndet", sagt er gegenüber Telebasel."Wir gehen davon aus, dass das Profis sind", wird Kriminalkommissär Peter Gill von der Basler Staatsanwaltschaft zitiert. Die Täter müssten gewusst haben, wie man ein solches System austricksen kann. In der Tat mussten sie nur ein System überlisten, um an ihre Beute zu kommen. Denn die Schließfächer waren in einer automatisierten Tresorfachanlage, auf die Kunden und dann eben auch die Gauner 24 Stunden am Tag zugreifen konnten. Ist man einmal im Ausgaberaum, kann man sein Schließfach per Eingabe eines PIN-Codes vom System holen lassen.Bis heute ist unklar, wie die Täter die elektronische Schließanlage der Tür zum Ausgaberaum überwinden konnten. Einmal drin, hatten sie aber ein leichtes Spiel und konnten unbemerkt agieren. Aus Diskretionsgründen ist der Raum nämlich nicht videoüberwacht. Bereits im Februar verschaffte sich einer der Täter Zutritt zum Ausgaberaum. Montierte er eine Videokamera oder manipulierte das Eingabegerät der Tresoranlage?Ein paar Wochen später schlugen die Diebe zu. Von der Beute, die nie genau beziffert wurde, fehlt bislang jede Spur. Die Summe beträgt mindestens eine Million Franken (rund 907.000 Euro), möglicherweise sogar ein Vielfaches. Die Raiffeisenbank führt mit den geschädigten Kunden Vergleichsgespräche, wie sie mitteilte. Aufgrund des Bankkundengeheimnisses kann sie keine weiteren Angaben machen.