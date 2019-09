Ralph Lauren launcht "Friends"-Mode-Kollektion

In den 90er-Jahren war Jennifer Anistons "Friends"-Charakter Rachel Green das absolute It-Girl. Ralph Lauren widmet ihr jetzt eine ganze Kollektion.

Zum 25-Jahr-Jubiläum des Serienklassikers "Friends" lanciert Ralph Lauren gemeinsam mit Warner Bros. eine Rachel Green-Kollektion. "Friends"-Fans wissen, dass Jennifer Aniston als Rachel während der Serie fünf Jahre lang beim amerikanischen Modebrand arbeitete. Es gab sogar einen Cameo-Auftritt des Designers in einer der Episoden. Sie selbst war die Stilikone ihres Zeitalters.60 Teile, die von den sechs Hauptfiguren der Serie inspiriert sind, hat Ralph Lauren jetzt kreiert. Unter dem Motto "Wear to Work" gibt es Wollmäntel, Seidentops, Rollkragenpullis, Blusen-Jeans-Kombinationen und Lederhosen – alles wie gemacht für den 90s-Herbstlook.Die Kollektion wird exklusiv im amerikanischen Warenhaus Bloomingdale's präsentiert. Die ikonischen Filmsets wie das Central Perk Café und Rachels Büro werden in jeder Filiale nachgestellt werden.Aber keine Sorge: Die Teile sind auch online erhältlich. Vieles ist zwar in etwa so unerschwinglich wie das Apartment der sechs Freunde in Manhattan – aber es hat auch ein paar preiswerte Stücke darunter. Die Preisspanne reicht von 63 bis 2.700 Euro.