Rammstein-Sänger hat wohl doch kein Corona

Große Verwirrung herrscht um Till Lindemann (57). Zunächst machte seine Corona-Erkrankung Schlagzeilen, nun wird zurückgerudert.

30 Prozent der Tests sind falsch

Ist er nun infiziert oder nicht? Das fragen sich die Fans von Rammstein-Frontmann Till Lindemann. Sicher ist: Der Sänger liegt weiterhin auf der Intensivstation. In Lebensgefahr soll er mittlerweile aber nicht mehr schweben.Am Vormittag verbreitete sich die Nachricht, dass der Musiker an Corona erkrankt sein soll wie ein Lauffeuer. Ein erster Test fiel nämlich positiv aus. Ein zweite Probe stellte sich nun aber als negativ heraus. Wie kann das sein?Das Problem ist tatsächlich: Die Corona-Tests können fehlerhaft sein. Per Polymerasekettenreaktion (PCR) werden geringste Mengen Erbmaterial der Viren so stark vervielfältigt, dass man es nachweisen kann. Mittlerweile ist aber klar, dass diese Methode fehlerhaft sein kann. Und zwar in beide Richtungen. So kann es sowohl sein, dass ein Test negativ ausschlägt, der Patient aber infiziert ist. Ebenso kann es aber passieren, dass Covid-19-Viren gefunden werden, die aber eigentlich nicht von der Testperson sind. Spanien beklagt aktuell eine 30-prozentige Fehlerquote bei den Tests. Lindemann soll es jedenfalls wieder besser gehen. Er wurde am 15. März in ein Krankenhaus in Berlin eingeliefert, nachdem er nach einem Konzert in Moskau zurückkam. Der Grund: hohes Fieber. Im Anschluss bekam er sogar eine Lungenentzündung.