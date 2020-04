DSDS-Sieger Ramon will mit Helene Fischer singen

Man(n) wird ja wohl noch träumen dürfen: "DSDS"-Sieger Ramon Roselly hofft, dass er eines Tages mit Helene Fischer auf der Bühne steht.

"Das wäre der Wahnsinn"

Gebäudereiniger Ramon Roselly ist Deutschlands neuer Superstar:Als Belohnung gab es nicht nur den Titel "Superstar", sondern ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sowie einen Plattenvertrag mit Universal Music. Seine erste Single war bereits im Finale zu hören: "Eine Nacht", komponiert und produziert von Dieter Bohlen. Sein erstes Album erscheint am 10. April.Konzerte sind wegen der Corona-Krise noch keine geplant. Doch Ramon träumt jetzt schon davon.Sein größter Wunsch: Einmal mit Schlagerqueen Helene Fischer live zu performen. "Das wäre der Wahnsinn. Was die Frau für eine Show auf die Bühne stellt, ist brutal. Wenn ich mir vorstelle, einmal neben ihr auf der Bühne zu stehen und womöglich sogar zweistimmig etwas zu singen, das wäre knallhart", schwärmt der 26-Jährige im Interview mit "spot on news".