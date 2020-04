Ramon Roselly gewinnt "DSDS" 2020

RTL strahlte am 4. April das große Finale der TV-Show "Deutschland sucht den Superstar" aus. Der Gewinner ist Ramon Roselly.

100.000 Euro + Plattenvertrag mit Universal Music

: Noch nie gab es in einem "DSDS"-Finale so viel Kritik von der Jury.Doch die Kandidaten nahmen sich die Kritik offenbar nicht zu Herzen. Denn nach Paulinas und Joshuas Raufwurf wurde es nicht besser. Nicht mal den Siegersong konnten die Kandidaten einwandfrei singen. Ramon Roselly traf die Töne nicht und Chiara D'Amico hatte einen Texthänger.Am Ende gab es trotzdem einen Gewinner:aus Nordsachsen ist Deutschlands Superstar 2020. Er bekam die meisten Zuschaueranrufe. Ramon darf sich nicht nur über den Titel Superstar 2020 freuen, sondern auch über ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sowie über einen Plattenvertrag mit Universal Music. Kurz nach der Verkündung kullerten bei dem 26-jährigen Gebäudereiniger und Zirkusartisten die Tränen.Insgesamt drei Lieder mussten die Kandidaten im Finale singen: Einen neuen Song, einen Staffelhighlight-Song sowie den Sieger-Song "Eine Nacht" (der natürlich von Poptitan Dieter Bohlen komponiert wurde). Ramon sang die Songs: "Tränen lügen nicht" sowie "100 Jahre sind noch zu kurz" von Randolph Rose.Als erste flog Paulina, dann traf es Joshua. Den zweiten Platz machte die Italienerin Chiara D'Amico. Sie performte die beiden Songs "Baby One More Time ..." von Britney Spears und "Dance Monkey" von Tones And I.