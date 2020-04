Bohlen vergleicht DSDS-Paulina mit Angela Merkel

"DSDS"-Kandidatin Paulina musste als Erste das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" verlassen.

Falscher Song?

Paulina war die erste, die im Finale von "Deutschland sucht den Superstar" 2020 rausflog. Mit ihrer Performance "Sieben Leben für Dich" von Maite Kelly konnte sie weder die Zuschauer noch Dieter Bohlen überzeugen.Der Poptitan verglich sie nach ihrer Show mit der deutschen Bundeskanzlerin. "Du hast Dich durch die letzten Shows so durchgemerkelt", kritisierte Bohlen. Wie Angela Merkel sei sie kein großes Risiko mehr eingegangen.Auch "DSDS"-Juror Florian Silbereisen kritisierte Paulina Auftritt, meinte aber: "Das ist halt sehr sehr schwieriger Schlager". Bohlen sieht das anders: "Quatsch! Das ist bei Pop ja nicht anders. Das ist es ja noch schwieriger."Doch nicht nur für Paulina hagelte es im Finale Kritik. Auch Chiaras Auftritt ("...Baby One More Time" von Britney Spears) kam bei der Jury nicht gerade gut an. "Ich bin mir sicher 80 Prozent war komplett schief. Aber ich habs gefühlt", so das Urteil von Pietro Lombardi.Noch sind Chiara, Ramon und Joshua im Finale. RTL zeigt das Finale seit 20.15 Uhr auf RTL.