Das macht DSDS-Sieger Ramon mit dem Preisgeld

DSDS-Sieger Ramon Roselly durfte sich über eine Siegesprämie von 100.000 Euro freuen. Doch was macht der Schlagerstar eigentlich mit dem Geld?

Das macht Ramon mit seinem Geld

Gebäudereiniger Ramon Roselly ist der Sieger der 17. Staffel "Deutschland sucht den Superstar". Mit seinem Finalsong "Eine Nacht" sang er sich in die Herzen der Zuschauer.Als Belohnung gab es nicht nur den Titel "Superstar", sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Doch was macht der 26-Jährige eigentlich mit seinem Gewinn?Im "Promiflash"-Interview meinte er: "Ich würde gerne mal mit meinem Papa nach Amerika fliegen. Mit dem Motorrad die Route 66 entlangfahren und in ein Casino gehen." Was er sonst noch plant, verrät er im Video (siehe oben).