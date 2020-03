Nackt-Randalierer warf Barhocker auf Lokalgäste

Das "Exil" in Wien war in der Nacht auf Montag Schauplatz von Randalen eines 26-jähriger Manns, der aus nicht bekannten Gründen begann, auf die Lokalgäste loszugehen.

"Gäste wurden am Kopf verletzt"

Der Mann mit irakischen Wurzeln sorgte am Montag um 00.25 Uhr für einen massiven Polizeieinsatz in der Märzstraße in Wien-Fünfhaus. "Heute" berichtete . Erst schleuderte der 26-Jährige von außen einen undefinierten Gegenstand durch das Fenster in das Lokal und beschädigte dadurch Möbel, Gläser, Flaschen und einen Computer. In weiterer Folge ging er dann auf die Besucher in der Bar " Exil " los."Er schleuderte Barhocker und Stühle auf die im Lokal befindlichen Gäste", schilderte Paul Eidenberger, Pressesprecher der Polizei Wien, den Vorfall gegenüber "Heute". "Dadurch wurden zwei Besucher am Kopf verletzt." Auch Gläser und Flaschen nutzte der Mann um einen einschreitenden Polizeibeamten von sich fernzuhalten."Der Beschuldigte gab in seiner Einvernahme am Dienstag an, sich aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht mehr genau an den Vorfall erinnern zu können", so Eidenberger weiter. Derzeit wird noch über eine mögliche U-Haft des 26-Jährigen entschieden.