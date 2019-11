Rapid-Fan WALTER: Ein Wiener mischt WWE auf

Von Phillip Platzer - Der Wiener WALTER ist eine der heißesten Aktien auf dem aktuellen Wrestling-Markt. der 32-Jährige stieg in der Wiener Stadthalle erstmals in einem offiziellen WWE-Match in den Ring, davor haben wir den 1,93m-Koloss zum Interview getroffen.

Wenn WALTER sich vor einem aufbaut ist das schon beeindruckend, wenn er aber mit Antonin Dvoraks 9. Symphonie zum Ring schreitet, gehen auch alle anderen vor dem Ring-General in die Knie. Wir haben uns mit WALTER in der Imperial Riding School zum Interview getroffen.WALTER: "Es ist natürlich immer schön in die Stadt zurück zu kommen, in der ich aufgewachsen bin. Ich wohne seit knapp zehn Jahren in Deutschland, da ist es auch wirklich fein, wenn man z'Haus kommt!""Ich bekomme es schon ein bisschen mit, was so passiert. Aber regelmäßigen Kontakt habe ich nur mit sehr wenigen Leuten.""Das ist sehr nett. Du kannst ihn gerne zurück grüßen. Er hat mich damals nach Japan vermittelt. Das war natürlich ein Kulturschock, ganz anders als bei uns. Aber ich habe das relativ schnell gecheckt und mich daran gewöhnt.""Erst einmal nicht. Ich will nicht fix in Amerika leben, da bin ich in Deutschland zufrieden. Was die Arbeit im Ring angeht, war ich schon und werde auch weiterhin in den USA aktiv sein. Ich glaube, dass ich ine ganz gute Position habe, weil ich mich nicht festlegen muss und überall ein bisschen mitmischen kann. Was die Einsatzmöglichkeiten angeht, gibt es keine Grenzen.""Ja, das war schon cool und spannend es zu machen. Ich mache mir aber keine großen Gedanken ob ich vor 15.000 oder was weiß ich wie vielen Fans auftrete. Ich zieh mein Ding durch. Der NXT UK-Titel ist auch wichtig für den europäischen Markt, es ist auch meine Aufgabe das Produkt für den deutschsprachigen Raum attraktiver zu machen.""Ja, das ist auch irrsinnig anstrengend, aber es hat alles seinen Preis. Natürlich gibt's Vor- und Nachteile an meiner aktuellen Situation.""Ich bin ja selbst früher in der Stadthalle gesessen und hab den WWE-Stars zugeschaut. Wie ist immer speziell auch aufgrund der großen Tradition mit dem Heumarkt-Catchen.""Grün-Weiß! Ganz klar, da gibt's keine Diskussionen!"