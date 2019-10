Rapid-Wunderkind Demir gegen Bullen im Einsatz?

Yusuf Demir ging mit seinem Traumtor fürs U17-Nationalteam viral. Ein kryptischer Hinweis lässt Rapid-Fans auf einen Einsatz im Liga-Schlager gegen Meister Salzburg hoffen.

Demir lässt auf Einsatz gegen Bullen hoffen

Die Rapid-Fans sind heiß auf ihr Wunderkind Yusuf Demir. Am Donnerstagnachmittag teilte der Klub einen kurzen Clip aus dem jüngsten EM-Quali-Match des U17-Nationalteams. Darauf zu sehen: Der Siegestreffer beim 1:0 über Norwegen.Das Video dauert 25 Sekunden. In dieser kurzen Zeitspanne ist dermaßen viel Gutes von Rapids Supertalent Yusuf Demir zu sehen, dass Rapid-Fans in den Kommentaren sogleich einen Profivertrag für den 16-Jährigen forderten.Demir tanzte gegen Norwegen die ganze Norwegen-Abwehr im Alleingang aus, schloss sein traumhaftes Solo mit einem scharfen, gezielten Schuss ab.Yusuf Demir, Bild: GEPADie Wünsche der Hütteldorfer Anhänger könnten früher erhört werden, als gedacht.Mit Philipp Schobesberger fällt ein wichtiger Angreifer verletzt aus ( Bauchmuskelzerrung und Zahn-Operation ). Seine Tempodribblings hätte Rapid am Sonntag beim Gastspiel bei Tabellenführer Red Bull Salzburg (17 Uhr, "Heute"-Liveticker) gut gebrauchen können.Yusuf Demir ließ am Samstag mit seiner Wortwahl auf Instagram aufhorchen. Er hielt seine neuen Fußballschuhe vom Rapid-Ausrüster in Händen, schrieb dazu: "Ready for tomorrow". Bereit für morgen – also für das Match gegen Salzburg?Eine Auflösung gab es noch keine. Ob des Schobesberger-Ausfalls, des Traumtores in der ÖFB-U17 und Rapids neuem Weg, junge Talente vermehrt ins kalte Wasser zu werfen (Velimirovic, Schuster), erscheint ein Kaderplatz für die große Offensiv-Hoffnung der Wiener denkbar.Weiter oben seht ihr den Treffer gegen Norwegen im Video. Wer mehr über die EM-Quali der U17 erfahren will, über die Bedeutung dieses Sieges,