Unfassbares ÖFB-Tor von Rapid-Wunderkind Demir

Rapid-Talent Yusuf Demir wird eine große Zukunft bescheinigt. Wer sein Traumtor für das U17-Nationalteam sieht, weiß warum.

Rapid teilt stolz den Siegestreffer des U17-Nationalteams in der EM-Quali. Österreich schlug Norwegen am Mittwoch auswärts 1:0. Damit siegten die ÖFB-Youngsters in allen drei Spielen der Qualirunde, stiegen in die Eliterunde der EM-Quali auf.Der Held in Norwegen: ein Rapidler. Die Partie war lange offen. Yusuf Demir (16) verlor in Minute 70 die Geduld. Das Wiener Wunderkind dribbelte durch die gesamte Abwehr des Gegners und schoss eiskalt ein.Weiter oben ist das Traumtor im Video zu sehen.Demir lässt sein riesiges Talent nicht zum ersten Mal auch international aufblitzen. Im Jänner 2019 wurde er beim renommierten Jugendturnier "Mercedes Benz Junior Cup" in Deutschland zum Spieler des Turniers gewählt.Von Rapid wurde Demir schon mit 15 Jahren zu den Profis befördert. Er hat einen langfristigen Vertrag bis 2022.