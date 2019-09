Rapper Kollegah zieht sich nach Eklats zurück

Die vergangenen Wochen waren für den Skandal-Rapper nicht einfach. Nun nimmt er den Hut.

Das komplette Statement:

Der Deutschrapper Kollegah ist immer wieder für einen Skandal gut. So ist den meisten wohl noch die Echo-Verleihung des vergangenen Jahres in Erinnerung. Dabei bekam der Rapper mit seinem Kollegen Farid Bang den Hip-Hop-Preis verliehen. Aufgrund antisemitischer Vorwürfe wurde die Verleihung kurz danach abgeschafft.In den vergangenen Wochen geriet Kollegah immer wieder in Bedrängnis. So erschien ein Enthüllungsbericht über sein "Mentoring-Programm" , bei dem er seine Fans abzocken soll. Kurz darauf verließen einige Schützlinge sein Label und eine Firma verklagte den Rapper auf 250.000 Euro Schadensersatz, da er online für ihr Produkt hätte werben sollen, stattdessen aber für eine andere Firma warb.Nun tauchten auch Whatsapp-Sprachnachrichten auf, die Kollegah in keinem guten Licht dastehen lassen. Dabei beleidigt er Kollegen, wie beispielsweise KC Rebell, und ruft dazu auf, Capital Bra zu dissen, da er es nicht ausstehen könne, dass der Berliner immer wieder ganz oben in den Charts steht.Die ganzen Eklats prasselten nun gleichzeitig auf den Musiker ein, weshalb er nun offenbar die Reißleine zieht. Auf Instagram verkündete er, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte.