Raser (28) mit 225 km/h auf der A2 gestoppt

Zur privaten Rennstrecke machte am Wochenende ein 28-Jähriger die A2, überholte dabei rechts, hielt den Sicherheitsabstand nicht ein und war 95 km/h zu schnell unterwegs.

Auf der Südautobahn bei Bad Fischau (Bezirk Wr. Neustadt-Land) stoppte die Polizei am Samstag gegen 9:40 Uhr einen selbsternannten Rennfahrer. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Neunkirchen raste mit einem Affenzahn in Richtung Graz, überholte dabei mehrere Fahrzeuge auf der rechten Spur und hielt auch den Sicherheitsabstand nicht ein.Bei einer gültigen geeichten Messung wurde das Auto mit einer Geschwindigkeit von 225 km/h anstatt der dort erlaubten 130 km/h gemessen. Die Polizei konnte den Mann zum Anhalten bringen. Nach der Anhaltung wurde dem 28-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen – zurück wird er ihn wohl nicht so bald bekommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht.