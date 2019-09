Rätsel um blutroten Fluss im Bezirk Tulln

Blutrote Kleine Tulln Bild: Polizei

Erste biblische Plage, Umweltsünder oder ein Streich? Am Dienstagabend war die Kleine Tulln auf einer Länge von gut 600 Metern blutrot.

Rätselhaftes Bild im Bezirk Tulln am Dienstagabend: Gegen 20 Uhr wurde der blutrote Fluß der Polizei gemeldet. "Auf einer Strecke von gut 600 Metern war der Fluß dunkelrot. Wir haben die Ufer komplett abgesucht", so ein Beamter.



Gefunden wurde jedoch nichts am Ufer der Kleinen Tulln, auch die Gemeinde Sieghartskirchen wurden verständigt. Es wurde ein Probe des Wassers entnommen und eingeschickt. "Es könnte Blut sein oder Lebensmittelfarbe", so ein Ermittler. An einen Umweltskandal glaubt der Beamte indes nicht: "Es war nämlich kein toter Fisch zu sehen." (Lie)