Raubversuch: Polizei sucht nach diesem Mann

Die Polizei sucht nach diesem Mann Bild: LPD Wien

Mitte Juni versuchte ein Mann, Geld von seinem Opfer zu bekomme, drohte diesem mit dem Umbringen. Danach beschädigte er ein Auto.

Ein bislang unbekannter Mann forderte am 12. Juni in Wien-Mariahilf von seinem Opfer Geld. Dabei drohte er auch mit dem Umbringen, falls er dieses nicht bekommen würde.



Das Opfer konnte sich noch retten, in dem es in sein Auto sprang und zusperrte. Der Täter stellte sich daraufhin vor den Wagen, schnappte sich einen unbekannten Gegenstand und zerkratzte die Motorhaube. Es entstand ein Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich.



Nun veröffentlichte die Polizei Fotos einer Überwachungskamera. Darauf ist der mutmaßliche Täter zu erkennen.



Die Polizei in Wien hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität oder zum Aufenthaltsort zur Person.