Rauchmelder piept? Das musst du jetzt tun

Dein Rauchmelder piept und hört nicht mehr auf? Keine Panik - nicht immer muss ein Feuer die Ursache sein. Was du tun kannst, erfährst du hier!

Rauchmelder warnen per Alarmton vor einem möglichen Feuer in der Wohnung. In der Regel warnt ein schriller, lauter Pieps-Ton vor Feuer.Sollte der Ernstfall eintreten, solltest du umgehend die Wohnung verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Ertönt das akustische Signal allerdings leiser und in größeren Abständen (wie im Video oben hörbar), liegt eine andere Ursache vor.Denn die Geräte machen sich nicht nur bei Rauchentwicklung bemerkbar, sondern melden sich unter anderem auch, wenn die Batterie gewechselt werden muss.Die Hersteller müssen laut Gesetz die Rauchmelder nämlich so konstruieren, dass Benutzer spätestens 30 Tage vor Ende der Batterielaufzeit alarmiert werden.Wie du erkennst, ob die Batterie bei deinem Rauchmelder getauscht werden muss und was du dabei unbedingt beachten solltest, erfährst du im Video oben.