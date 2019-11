Rauchverbot: 5.000 Kontrollen bis Jahresende

Seit 1. November gilt das Rauchverbot in der Gastronomie. In Wien ist das Marktamt für die Kontrolle desselben zuständig. Ein Großteil hält sich daran.

5.000 Kontrollen geplant

Das Wiener Marktamt hat seit der Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie über 1.100 Kontrollen in Wien durchgeführt. Das berichtet der ORF . Bisher musste das Marktamt erst acht Anzeigen wegen Verstößen erheben, sagte Alexander Hengl, der Sprecher des Amts.Zur Kontrolle der Bestimmungen gehört die Überprüfung ob im Lokal jemand raucht, und ob die Räumlichkeiten klar als Nichtraucherzone gekennzeichnet sind. Gestattet ist das Rauchen außerhalb der Gaststätten. Manche Wirte versuchen das Gesetz zu umgehen, in dem sie Zelte aufspannen. Doch das ist nicht zulässig, so Hengl weiter.Keine Ausnahme macht das Gesetz übrigens bei Shisha-Bars. Die Kontrolleure seien bei bisherigen Erkundungen auf zahlreiche leerstehende Bars gestoßen, andere ließen ihre Gäste im Freien rauchen.Die Reaktionen der Wirte fallen gemischt aus, berichtet Hengl. Viele Gastronomen hätten mit dem Gesetz keine Freude. Eine Ausnahme stellen jene Wirte dar, die bereits im Vorfeld das Qualmen untersagt haben. Für diese falle nun die Wettbewerbsverzerrung weg. Bis Jahresende will das Marktamt in Wien 5.000 Kontrollen durchführen.