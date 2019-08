Vor 1 h Razzia bei Gudenus, Strache u. Novomatic-Chef

Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus (l.) und Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Mehrere Hausdurchsuchungen soll es am Montag unter anderem bei Ex-FPÖ-Chef Strache, Ex-FPÖ-Klubchef Gudenus und Casinos-Austria-Vorstand Peter Sidlo gegeben haben.