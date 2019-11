Razzia: Kokain bei "Ibiza-Anwalt" gefunden

Wie die "Krone" berichtet, sollen im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei einem der mutmaßlichen Ibiza-Hintermänner Drogen gefunden worden sein.

Der Wiener Innenstadt-Anwalt M. soll einer der Drahtzieher hinter dem Ibiza-Video sein, das Heinz-Christian Strache seine Polit-Karriere kostete. Wie die "Krone" am Montag in ihrer Online-Ausgabe berichtet, soll im Zuge einer Hausdurchsuchung bei M. Kokain gefunden worden sein. Anwalt M. ist kürzlich übrigens dem zweiten ehemaligen FPÖ-Politiker, der auf Ibiza in die Falle tappte, vor Gericht unterlegen . Laut einem Urteil des Oberlandesgerichts Wien ist es ihm verboten, das (gesamte) "Ibiza-Video" zu verbreiten.Gudenus hatte das beantragt. Der Anwalt hatte über seinen Rechtsvertreter erklärt, er sehe in der Videofalle ein "zivilgesellschaftliches Projekt". M. kann Rechtsmittel einlegen, dann ginge der Fall an den Obersten Gerichtshof.Es gilt die Unschuldsvermutung.