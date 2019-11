Antwort auf "Beine zam"-Regel provoziert Shitstorm

Nach der "Manspreading"-Kampagne der Wiener Linien sorgt nun ein Posting im Netz, das zur Gewalt gegen Frauen aufruft, für einen Shitstorm.

Rechtliche Folgen?

"Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!": Die "Manspreading"-Kampagne der Wiener Linien sorgte in den letzten Tagen für viele Diskussionen, "Heute.at" berichtete . Frauen befürworteten sie, bei Männern kam sie nicht so gut an.Vor allem, dass einige Frauen in den Öffis ihre Taschen auf den Sitz stellen, wurde von vielen Usern kritisiert. Und jetzt gibt es auch schon eine Gegenkampagne. Auf Reddit hat ein User einen neuen Slogan kreiert. Er sieht ihn als "Gegenentwurf zur Manspreading-Kampagne der Wiener Linien""Owa mit da Toschen, sonst gibt's auf die Goschn!", lautet der Spruch. Das Bild dazu zeigt eine Frau in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die mehrere Sitzplätze mit Handtaschen belegt. Der Spruch beinhaltet einen Aufruf zur Gewalt an Frauen und hat auf Twitter für einen Shitstorm gesorgt. "Das kann nicht euer Ernst sein", posteten einige Userinnen.Auf Reddit wurde das Posting gespalten aufgenommen. "Falls das Satire sein soll, bitte kennzeichnen", schrieb etwa ein User. Andere halten das Bild für gelungen, den Spruch aber für daneben.Auch seitens der Wiener Linien zeigte man sich schockiert: "Wir würden so etwas seitens der Wiener Linien niemals machen. Aufrufe zu Gewalt gibt es nicht bei uns. Zu dem Posting selbst, fällt mir nichts ein. Ich kann mir nicht vorstellen, wer so reagiert", erklärte Barbara Pertl, Pressesprecherin der Wiener Linien, gegenüber "futurezone.at".Da auf dem Bild auch das Logo der Wiener Linien zu sehen ist, wird derzeit laut Pertl intern geklärt, ob rechtliche Schritte folgen könnten.