Jetzt kommen "Corona-Checks" an den Grenzen

Die Bundesregierung hat am Freitagabend neue Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus bekanntgegeben.

Keine Grenzschließungen

Laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sollen für zwei Wochen die Direktflüge in die besonders betroffenen Gebiete Iran, Südkorea und zu den norditalienischen Flughäfen Bologna und Mailand eingestellt werden.Darüber hinaus soll es "punktuelle Gesundheitschecks" an Grenzübergängen geben. Dabei soll es sich um Fiebermessungen wie auf Flughäfen handeln.Flugpassagiere aus Drittstaaten aus einer Krisenregion, wo es Reisewarnungen gibt – also Teile Chinas, Südkoreas und der Iran –, müssen bei der Einreise nach Österreich eine Bestätigung von einem Arzt vorlegen, dass sie nicht infiziert sind.Alle Maßnahmen sollen nächste Woche starten und nach zwei Wochen evaluiert werden.Die Zahl der weltweit Infizierten hat am Freitag die Marke von 100.000 übersprungen. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen ist in Österreich aktuell auf 63 gestiegen