Frau will Abstand halten, wird von Mann bespuckt

Wieder ein Polizei-Einsatz wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit Corona. Diesmal am Bahnhof in Wels.Am Samstagvormittag war dort gerade eine Reinigungsdame bei der Arbeit. Die 54-Jährige wollte mit ihrem Putzwagen im Lift eine Etage weiterfahren, als ein Mann versuchte zu ihr in den Lift zuzusteigen.Doch der Frau war schnell klar, dass so der Sicherheitsabstand nicht gewahrt werden kann und forderte den 63-jährigen Linzer auf, wieder auszusteigen.Das passte dem Mann so gar nicht. Unglaublich: Er spuckte der Reinigungsfrau einfach ins Gesicht und ging davon, wie die Polizei berichtet.Die Beamten konnten den 63-Jährigen wenig später am Bahnsteig, Gleis 1, ausfindig machen.Auf den Vorfall angesprochen, gab er an zwar mit der Reinigungsfrau gestritten, sie aber nicht angespuckt zu haben.Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde am Klinikum Wels-Grieskirchen bei dem Linzer ein Corona-Test durchgeführt.Das Ergebnis steht noch aus. Gegen ihn laufen außerdem Erhebungen nach dem Strafgesetzbuch (§ 178 StGB) wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten.