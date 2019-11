Rekord: 1. Marvel-Comic für 1,2 Mio. versteigert

Die Erstausgabe eines Marvel-Comic wurde zum bis dato höchsten Preis versteigert.

Wie weit die Faszination für Comichefte gehen kann, zeigt die gerade eben stattgefundene Versteigerung einer recht besonderen Ausgabe: Am Donnerstag wurde die erste Ausgabe eines Marvel-Comics im Auktionhaus Heritage Auctions versteigert.Sie stammt aus dem Jahr 1939. Damals wurde sie von einem Postboten um zehn Cent verkauft. Sie leitete die Comicreihe von Timely Comics, wie Marvel zunächst hieß. Es ist die bisher höchste Summe, die je für einen Marvel-Comic ausgegeben wurde. 2011 brachte die gleiche Erstausgabe bei einer Auktion 1,1 Millionen Dollar.Mit 3,2 Millionen Dollar behält sich die bis dato größte Versteigerungssumme weltweit behält sich die erste Ausgabe des "Action Comics" von 1938 vor, wo Superman erstmals in Erscheinung tritt. Das Heft befindet sich in einem sehr guten Zustand. Dort ist die menschliche Fackel, Sub-Mariner, Engel und KA-Zar porträtiert. In den 1960ern leitete der Stil von Autor und Redakteur Stan Lee dort eine neue Ära ein."Amazing Fantasy", die Ausgabe wo Spiderman erstmals eingeführt wird, erzielte ebenfalls 1,1 Millionen Dollar.