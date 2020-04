Renault geht in Wien bei Crash in Flammen auf

Am Sonntag kam es in Hernals zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Renault Feuer fing. Die Berufsfeuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus.

Crash am Sonntagvormittag in Wien-Hernals: Der Lenker eines Renault Scenic krachte aus bislang unbekannter Ursache in das Gebäude der MA48 in der Lidlgasse.Das Fahrzeug ging in Flammen auf und stand kurz danach in Vollbrand. Die alarmierte Berufsfeuerwehr war binnen weniger Minuten am Einsatzort und löschte den brennenden Minivan unter Atemschutz ab.Bei dem Unfall gab es ersten Informationen zufolge keine ernsthaft Verletzten. Letztlich mussten die Feuerwehrmänner das zerstörte Auto mit einer Seilwinde bergen und verkehrssicher abstellen.