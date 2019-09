Renault-Lenker parkt sich in Mitte von Parkplatz ein

Vor dem Auhofcenter in Wien-Penzing fand eine "Heute"-Leserreporterin einen rücksichtslosen Renault-Lenker, der sich nicht richtig am Parkstreifen einparken konnte.

Es kommt inzwischen immer häufiger vor, dass Autofahrer, ohne Rücksichtnahme auf andere Pkw-Lenker, gleich mehrere Parkplätze für sich beanspruchen. So auch am Dienstagnachmittag, wo eine "Heute"-Leserreporterin einen blauen Renault in der Mitte eines Parkstreifens vor dem Auhofcenter fand. Und zwar so eingeparkt, dass vor dem Fahrzeug sonst kein Auto hinein passt.Erst am Montag ist es passiert, dass ein Leserreporter gleich vier Parksünder in der Garage der SCN vorfand, die jeweils zwei Parkplätze für sich einnahmen.