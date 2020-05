Bitte um Reservierung vor dem Lokalbesuch

Sebastian Kurz, Elisabeth Köstinger und Rudolf Anschober informierten am Freitag über die nächsten Schritte in der österreichischen Gastronomie. Es wird darum gebeten, vor dem Besuch eines Lokals zu reservieren. Eine Registrierpflicht wird es aber nicht geben.

Am Freitag (15. Mai) dürfen Österreichs Wirte wieder aufsperren. Doch auch für die Gastronomie gelten bestimmte Regeln und die strenge Einhaltung der Hygienebestimmungen.Für die Erarbeitung des Konzepts hat sich die Regierung mit 6.000 Wirten österreichweit ausgetauscht.Wirtshäuser, Restaurants, Cafes und Co. dürfen zwischen 6 und 23 Uhr geöffnet haben. Die Angestellten, die direkt mit den Gästen in Kontakt sind, müssen einen Mund-Nasen-Schutz oder ein Schild tragen. Maximal vier erwachsene Personen sind an einem Tisch zuzüglich ihrer zugehörigen Kinder zugelassen.Zwischen den Personen, die nicht an einem Tisch sitzen, muss es mindestens einen Meter Sicherheitsabstand geben. Wie Ministerin Elisabeth Köstinger erklärte, überlegen viele Wirt auch Plexiglasscheiben zu verwenden, um ein sicheres Umfeld zu schaffen.Es wird darum gebeten, vorher zu reservieren. Eine Registrierungspflicht wird es aber nicht geben. Schankbetrieb an der Theke soll nicht erlaubt sein.