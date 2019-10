Rettungshunde NÖ haben jetzt auch Fan-Artikel

Stylisches Merchandise gibt's jetzt von den Rettungshunden Niederösterreich – von Schlüsselanhängern über Taschen ist alles dabei, was das Hundefan-Herz begehrt.

Auf ihren Spürsinn ist Verlass – das gilt auch für's Marketing! Die Rettungshunde NÖ unter Chefin Karin Kuhn – sie sind europaweite Spitzenreiter im Mantrailing (mehr dazu hier ) – brachten jetzt eine eigene Kollektion an Fanartikeln auf den Markt.Darunter finden sich neben Schlüsselanhängern auch nachhaltige Stoff-Einkaufstaschen sowie modische Turnbeutel aus Bio-Baumwolle um 17 Euromit der Aufschrift "Wir sind da wenn Sie uns brauchen". Künftig geplant sind auch T-Shirts.Umgesetzt wurden die Merchandise-Artikel in Eigenregie: Die Produkte designte Hundeführer, Vereinsmitglied und Inhaber der Werbeagentur "Grafikundmehr.at" Stefan Tucek.Anfragen an: office@rettungshunde.eu.