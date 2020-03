Corona-Geburtstag – Lugner schenkt Zebra neuen Busen

Richard Lugner und sein Zebra feiern morgen einen Geburtstag im Zeichen der Corona-Pandemie. Er will seine Freundin als Pizzabote verkleidet überraschen und ihr einen Gutschein für ein neues Dekolleté übergeben.

Richard Lugner, im 88. Lebensjahr stehender Shopping-Mall-Betreiber, gehört natürlich zur Corona-Risikogruppe. Er hat aber Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, wie ein angeschicktes Foto zeigt, arbeitet der Baumeister der Nation in seiner Lugner City nun mit Schutz.Am Montag feiert sein "Zebra" Karin Karrer Geburtstag. Ein geplanter Liebestrip nach Paris ist – wie berichtet – wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich, auch ein Dinner im Wiener Riesenrad entfällt, da es derzeit geschlossen hat. Also musste der Baumeister kreativ werden, wie Dominic Heinzl Sonntagabend in seiner ATV-Sendung "Heinzl und die VIPs" enthüllt.Im ersten Skype-Interview seines Lebens erzählt Lugner, dass er Karin derzeit eigentlich nicht sehen darf, da sie nicht in einem Haushalt gemeldet sind. Er hat aber schon einen Plan, wie er diese Behördenauflage umgehen kann: Als Pizzabote verkleidet stattet er seiner Herzensdame einen Besuch ab – und überrascht sie mit einer Gemüsepizza. "Da müsste etwas für Zebras dabei sein."Doch auch einen ganz speziellen Wunsch kann er ihr dank seiner guten Freundschaft mit Beauty-Doc Artur Worseg erfüllen: ein neues Dekolleté. Wenn die Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, soll der Wiener Star-Chirurg dem Zebra eine neue Oberweite zaubern, verrät Mörtel heute Abend bei "Heinzl und die VIPs" (19.45 Uhr, ATV). Das Geschenk könnte sich als Bumerang erweisen. Seine Ex-Frau Mausi fand mit generalüberholtem Busen einen neuen Verehrer – die Scheidung folgte. Aber Zebra gelten bekanntlich ja als treue Tierchen, jedenfalls wünschen wir dem Baumeister das …