Richard Lugner gibt es nun auch als Wachsfigur

Er gilt als Inbegriff eines Adabeis. Baumeister Richard Lugner wurde als Wachsfigur im Wiener Wachsmuseum von Madame Tussaud's in Wien verewigt.

Große Ehre für "Mr. Opernball" Richard Lugner. Das Museum Madame Tussaud's verewigte Lugner als Wachsfigur. Der Baumeister und Ex-Präsidentschaftskandidat enthüllte diese am Donnerstag im Wiener Prater feierlich.Die der realen Person zum Verwechseln ähnlich sehende Figur zeigt Lugner, so wie man im am besten kennt. Im Frack mit Zylinder und weißem Schal, ganz so, als ober am Wiener Opernball für die Fotografen posieren würde.Die Figur Lugners ist vor jenem Würstelstand dargestellt, den er schon traditonell nach dem Opernball aufsucht. Er gilt als "Lieblingswürschtler" von Lugner. Auch Ex-Frau Christina wohnte der Einweihung bei.