i Ab dem Jahr 2083 könnte es mehr Roboter als Menschen geben. iStock/herstockart Studie warnt In diesem Jahr könnten Roboter die Menschen überholen Schon in weniger als 60 Jahren könnte es mehr humanoide Roboter als Menschen geben – wenn Maschinen ihre eigene Produktion ankurbeln. Von Heute Life 24.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Menschenähnliche Roboter sollen künftig nicht nur einfache Bewegungen ausführen, sondern immer mehr Aufgaben in Fabriken und anderen Arbeitsumgebungen übernehmen. Wie schnell ihre Zahl weltweit wachsen könnte, ist bislang schwer abzuschätzen.

Forscher der Universität Mailand um Prof. Alessio Zaccone haben nun das Wachstum humanoider Roboter mit der erwarteten Entwicklung der Weltbevölkerung verglichen. Die Untersuchung liegt bislang als wissenschaftlicher Preprint vor.

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Im Basisszenario stünden im Jahr 2100 etwa 3,96 Milliarden Roboter rund 10,19 Milliarden Menschen gegenüber, nach Angaben von scinexx.de. Die Maschinen blieben in der Minderheit – sofern alles beim Alten bleibt.

Roboter bauen Roboter

Anders sieht es aus, wenn bereits eingesetzte Roboter bei der Herstellung neuer Maschinen mithelfen. Unter der Annahme, dass diese zusätzliche Produktionskapazität ab 2050 wirksam wird, verschiebt sich der mögliche Gleichstand erheblich.

Bei wachstumsverstärkendem Einfluss wäre bereits um 2083 ein zahlenmäßiger Gleichstand denkbar. Die Weltbevölkerung soll laut UN-Prognose in den 2080er-Jahren mit etwa 10,3 Milliarden Menschen ihren Höchststand erreichen.

Modell hat Grenzen

Die Forscher räumen ein, dass ihr vereinfachtes Modell Engpässe bei Energie, Rohstoffen, Mikrochips und Produktionsanlagen nicht berücksichtigt. Diese könnten einen solchen Ausbau begrenzen.

Ein zahlenmäßiger Gleichstand würde zudem nur bedeuten, dass es ungefähr ebenso viele humanoide Maschinen wie Menschen gäbe. Daraus ließe sich weder eine selbstständige Kontrolle über die Wirtschaft noch eine Übernahme gesellschaftlicher Entscheidungen ableiten.